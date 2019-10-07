Більшість футболістів прибули до табору збірної України, легіонери ще в дорозі: фото
Збірна України з футболу 7-го жовтня розпочала підготовчий збір у Харкові. "Синьо-жовті" оселилася в готелі й тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком почав роботу.
Футболісти прибули в розташування головної команди країни в понеділок. Більшість збірників прилетіла регулярним ранковим рейсом із Києва. У цій групі опинилися й легіонери Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін.
Читайте також: Якщо в "Мілані" підуть на умови Шевченка – він зможе побудувати команду високого рівня, – Безус
Решта футболістів, які виступають за кордоном – Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Пластун, Євген Шахов, Олександр Зінченко та Роман Яремчук, – у зв’язку зі сполученням їхніх авіамаршрутів прибуде до розташування головної команди країни ближче до вечора.
Сьогодні ввечері "синьо-жовті" проведуть перше заняття – на стадіоні "Сонячний" неподалік готелю. 8-го жовтня у програмі команди відкрите тренування на "Металісті", на яке наставники й гравці запрошують усіх уболівальників.
О 19:00 збірна чекатиме на побачення зі своїми фанами.
Фото: УАФ
Як відомо, 11-го жовтня українці в рамках відбору Євро-2020 зіграють проти Литви у Харкові. 14-го жовтня у Києві збірна України зустрінеться з Португалією. Наразі підопічні Шевченка з 13 балами лідирують у групі B.
Напередодні головний тренер команди Андрій Шевченко вимушено викликав до табору команди Юрія Паньківа через травму голкіпера "Динамо" Дениса Бойка.
Також виклик до головної команди отримали півзахисники Віктор Коваленко ("Шахтар"), Сергій Сидорчук ("Динамо") та Євген Шахов ("Лечче", Італія).
Вибір редакції
-
Бех-Романчук принесла Україні другу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики6 жовтня , 21:13
-
"Динамо" зі скандалом розгромило "Колос" у матчі з двома вилученнями й трьома пенальті: відео6 жовтня , 18:52
-
"Шахтар" на класі переміг "Дніпро-1" та продовжив безпрограшну серію до 39 матчів: відео6 жовтня , 15:52