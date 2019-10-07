Більшість футболістів прибули до табору збірної України, легіонери ще в дорозі: фото

Збірна України з футболу 7-го жовтня розпочала підготовчий збір у Харкові. "Синьо-жовті" оселилася в готелі й тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком почав роботу.

Футболісти прибули в розташування головної команди країни в понеділок. Більшість збірників прилетіла регулярним ранковим рейсом із Києва. У цій групі опинилися й легіонери Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін.

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Решта футболістів, які виступають за кордоном – Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Пластун, Євген Шахов, Олександр Зінченко та Роман Яремчук, – у зв’язку зі сполученням їхніх авіамаршрутів прибуде до розташування головної команди країни ближче до вечора.

Сьогодні ввечері "синьо-жовті" проведуть перше заняття – на стадіоні "Сонячний" неподалік готелю. 8-го жовтня у програмі команди відкрите тренування на "Металісті", на яке наставники й гравці запрошують усіх уболівальників.

О 19:00 збірна чекатиме на побачення зі своїми фанами.



Фото: УАФ

Як відомо, 11-го жовтня українці в рамках відбору Євро-2020 зіграють проти Литви у Харкові. 14-го жовтня у Києві збірна України зустрінеться з Португалією. Наразі підопічні Шевченка з 13 балами лідирують у групі B.

Напередодні головний тренер команди Андрій Шевченко вимушено викликав до табору команди Юрія Паньківа через травму голкіпера "Динамо" Дениса Бойка.