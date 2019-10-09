Більшого поєдинку і просити нічого: новий суперник Усика з нетерпінням чекає бою з українцем

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Чазз Візерспун
Чазз Візерспун / Фото з відкритих джерел

Американський суперважкоатлет Чазз Візерспун (38-3, 29 КО) прокоментував майбутній поєдинок проти українця Олександра Усика.

Візерспун зазначив, що він довго чекав на титульний поєдинок і нарешті отримав свій шанс.

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Дуже радий можливості побитися з Усиком в Чикаго. Я і так перебував у процесі підготовки, сподівався на великий бій. Більшого поєдинку і просити нічого. Олександр дебютує в хевівейті, йому якраз належить дізнатися, що тут – зовсім інша гра.

Я виграв вісім боїв поспіль, тому знав, що незабаром отримаю великий бій. Знав, що буде відмінний шанс себе показати. Мені належить бій на великій сцені, тому я віддам всі сили заради перемоги,
– сказав Візерспун.

Бій відбудеться 12 жовтня в Чикаго. Візерспун ніколи не оскаржував головні чемпіонські титули. Його найгучніші суперники – Тоні Томпсон, Кріс Арреола і Сет Мітчелл. Всім їм Візерспун програв нокаутом.

Нагадаємо, що після того, як Тайрон Спонг, з яким мав битися Усик, провалив допінг-тест, промоутер Едді Хірн заявив, що вони домовляються з трьома-чотирма боксерами, щоб бій таки відбувся 12 жовтня в Чикаго. Серед названих журналістами суперників був і росіянин Олександр Устінов. Однак інший промоутер Усика Олександр Красюк категорично заперечив ймовірність бою проти росіянина.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
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