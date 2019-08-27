Біографії Стівена Джеррарда та Юргена Клоппа вийдуть українською мовою

23 Читать новость на русском
Юрген Клопп
Юрген Клопп / skysports.com

Українська компанія Favorit Sport та видавництво "Наш формат" готують до друку дві книги українською мовою. Це будуть біографії Стівена Джеррарда і Юргена Клоппа. Книги будуть презентовані вже в кінці цього року.

Тема футболу – актуальна та обожнювана для багатьох. Але книг українською мовою про легендарних футболістів і тренерів не так багато. Видавництво нових мемуарів і біографій – це з одного боку можливість розширити тематичний спектр українських книг, а з іншого – надихнути українську аудиторію і стимулювати інтерес до спорту як такого, зазначають у видавництві "Наш формат".

Читайте також: Чому в Україні нон-фікшн поступово витісняє художню літературу?

"Футбол народився в Англії, саме тому ми вирішили вибрати історії успіху Джеррарда і Клоппа. Ми віримо, що історія успіху цих двох легенд надихне. Такий соціальний проект як українське книговидавництво – стратегічно важливий для нас і держави в цілому", – коментує директор з комунікацій Favorit Sport Катерина Машівська.

Юрген КлоппФутбольний тренер, який самостійно перевернув все усталені в німецькому футболі практики, і повернув дортмундську "Боруссію" з забуття в чемпіони Бундесліги та фінал Ліги чемпіонів. У книзі, яку написав журналіст Ельмар Невелінг, описана історія Клоппа – всього його життя на полі та поза ним, а також проаналізовано його тренерську геніальність. Зараз Клопп тренує "Ліверпуль", з яким у 2019 році виграв Лігу чемпіонів.

Стівен ДжеррардКолишній капітан "Ліверпуля" та національної збірної Англії. Всю свою кар'єру, починаючи з 1998 року, він провів на стадіоні "Енфілд" разом з "Ліверпулем". Лише у 2015 році відправився в США. Та через рік закінчив кар'єру та повернувся до рідного клубу. Він спочатку очолив клубну академію, але згодом погодився на роботу головним тренером у шотландському "Рейнджерс". У своїх мемуарах футболіст описує свою ігрову кар'єру, детально розповідає про найважливіші гри, а також про гравців та менеджерів, з якими він працював.

Варто додати, що в Україні українською мовою вийшли дві книжки про футболістів – розлогі біографії Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

blog_ava
Сто днів президента Зеленського: які обіцянки президент встиг виконати?
сьогодні
6022
Теги: Спорт Футбол Юрген Клопп Книги
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чемпіони світу 2019: в яких клубах українські футболісти розпочали новий сезон
сьогодні 11:42 Чемпіони світу 2019: в яких клубах українські футболісти розпочали новий сезон
Михайло Гема 691
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13284
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8312
"Інтер" розгромив клуб українця Шахова у першому матчі італійської Серії А: відео
сьогодні 11:07 "Інтер" розгромив клуб українця Шахова у першому матчі італійської Серії А: відео
217
Ломаченко – Кемпбелл: опубліковане неймовірне промо-відео бою
26 серпня 11:56 Ломаченко – Кемпбелл: опубліковане неймовірне промо-відео бою
3877
Новини
Більше новин
Залиште відгук