Битися будемо за законами війни і вулиці: ветеран АТО викликав Усика на поєдинок

Начальник управління у справах ветеранів війни та колишній ветеран АТО 37-річний Андрій Грачов викликав на поєдинок боксера Олександра Усика.

За словами Грачова, його роздратував відповідь Усика українському борцю Богдану Грицаю, де боксер сказав, що буде битися тільки в рингу, пише 24 канал.

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Грачов нагадав Усику, що Україна воює з Росією, яка окупувала українські території і здійснює обстріли. Відзначимо, що пізніше пост став недоступний.

"Простий хлопець з Вінниці, неодноразовий призер України з боротьби, дзюдо і самбо. Мені 37 років. Я не так сильно тренуюся, як колись, але я тобі обіцяю дуже грандіозний бій. Є поранення і дуже багато загиблих друзів. За правилами боксу ти захотів? Битися будемо за законами війни і вулиці! Так, як завжди! На війні немає правил... там нас ні за одними правилами не рахували, там медиків у відсоток не ставили. Ти дізнаєшся, хто на кого напав і з ким у нас війна", – написав Грачов у Facebook.

Що відомо про Андрія Грачова?

Грачов не вказує своє нинішнє місце роботи, але в одному з указів на сайті Вінницької ОДА від 20 березня 2020 року він значився як начальник управління у справах ветеранів війни.

Також Грачов відомий в мережі завдяки популярному відео із зони АТО.

Після участі в бойових діях Грачов став чиновником і не один раз захищав дії колишньої влади, критикуючи антидержавні мітинги.

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