Битий Кличком Арреола встановив неймовірний рекорд у поєдинку з польським боксером: відео

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Битий Кличком Арреола встановив неймовірний рекорд у поєдинку з польським боксером
Битий Кличком Арреола встановив неймовірний рекорд у поєдинку з польським боксером / twitter.com/BoxingNewsED

У бою між американцем боксером Крісом Арреолою та поляком Адамом Ковнацкі, який відбувся 3 серпня в Брукліні (США), було встановлено неймовірний рекорд. На двох боксери виконали рекордну кількість ударів.

Проект комп'ютеризованої системи Compubox оприлюднив докладну статистику виконаних і точних ударів в поєдинку у суперважкій вазі.

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З'ясувалося, що боксери разом викинули 2172 удари й потрапили 667 ударами. Обидва числа – рекордні для супертяжів.

Минулий рекорд по завданих ударах належав учасникам бою Девід Туа – Девід Айзон – 650 точних ударів. Цей бій відбувся ще у 1996 році й перемогу здобув Туа.

У поєдинку між Арреолою та Ковнацкі перемогу одноголосним рішенням суддів здобув польський боксер.

Кріс Арреола добре відомий українським вболівальникам боксу. 26-го серпня 2009 року Кріс бився проти легендарного українського боксера Віталія Кличка.

Поєдинок був надзвичайно виснажливим і боксери не подолали всю дистанцію (12 раундів). Після 10-го раунду Арреола відмовився продовжувати бій. Це був другий захист поясу WBC для Кличка після його повернення.

 

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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