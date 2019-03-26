Битий Кличком боксер пристрасно поцілував журналістку після перемоги: відео

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Кубрат Пулєв
Кубрат Пулєв / twitter.com/4MikeyWilliams

Болгарський боксер Кубрат Пулєв, який виступає в суперважкій вазі, після своєї перемоги над румуном Богданом Діну відзначився цікавими діями.

Після поєдинку болгарин давав коментар журналістці Vegas Sports Daily Дженні Суше. У кінці розмови вона запитала Пулєва про можливий бій проти британця Тайсона Ф'юрі, після чого боксер несподівано поцілував її в губи.

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Сама журналістка назвала такий вчинок Пулєва "трохи незграбним і дивним", в той час, як її видання Vegas Sports Daily зажадало від боксера докладного пояснення свого вчинку.

Пулєв поки ніяк не коментував цю ситуацію.

Зазначимо, що 15 листопада 2014 року Пулєв бився проти українського екс-боксера Володимира Кличка й програв нокаутом. Поразка від Кличка поки єдина в пасиві болгарина. Інші 27 боїв він виграв.

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Теги: Спорт Бокс
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