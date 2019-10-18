Битий Кличком британець вщент знищив шанси Усика в суперважкій вазі

Боксер Дерек Чісора вкотре оцінив шанси Олександра Усика в суперважкій вазі. Британець ще навесні заявляв, що українець наведе жах на супертяжів, але тепер скептичного оцінив перспективи українця.

У квітні Чісора сказав, що в Усика "є сила удару й боксерські навички, його рух уб'є більшість важкоатлетів. Я думаю, щоб перемогти цього хлопця, можливо, доведеться трішки порушити правила, вдарити пару низьких ударів!", – вважав Чісора.

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Тепер же думка Чісори кардинально змінилася. Він переконаний, що українець не витримає важкі бої.

Усик звик танцювати на рингу у першій важкій вазі, але в хевівейті це не проходить. Глядачі хочуть побачити бій. Я не думаю, що Усик витримає рубку в суперважкій вазі.



Спритність – відмінна річ, якщо ти завершуєш атаку потужним ударом. Той же Алі літав по рингу, а потім бив так, що суперник опинявся на канвасі. А Усик танцює, танцює, танцює, а після – красиво жонглює м'ячиками,

– цитує Чісора Boxingnews24.

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі?У ніч на 13 жовтня Усик у Чикаго (США) переміг Чазза Візерспуна. Українець здолав американця, оскільки той не зміг продовжити бій після семи раундів.



Після поєдинку Усик заявив, що між крузервейтом, де він був абсолютним чемпіоном, і хевівейтом є різниця. Втім, Олександр готовий до бою з топ-боксерами.

Хто такий Дерек Чісора?

Чісора свого часу бився з Віталієм Кличком і програв українцю одноголосним рішення суддів. На дуелі поглядів британець вдарив українця, внаслідок чого ледь не виникла бійка.

Відео бою Кличко – Чісора

Чісора запам'ятався також тим, що перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка. Окрім того Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм, після чого був на певний термін дискваліфікований.

На цей момент британець провів 40 боїв (31 перемога, 9 поразок).