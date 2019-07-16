Битий Усиком Белью несподівано оцінив шанси українця проти Руїса та Уайлдера

Колишній британський боксер Тоні Белью оцінив шанси Олександра Усика в суперважкій вазі. Екс-чемпіон світу впевнений, що українець зможе перемогти Енді Руїса та Деонтея Уайлдера.

Белью, який програв Усику нокаутом, назвав українського боксера найсильнішим суперником, з яким він зустрічався.

Читайте також: Український боксер заробив рекордний гонорар за дивний нокаут

Він особливий, найкращий з тих, проти кого я бився. Найбільше мене зломило те, що я вів сім раундів, а потім програв. Він просто не втомлюється, це боксер елітного рівня. Він – один з небагатьох, хто є елітним боксером, як Альварес і Ломаченко.



Я не бачу нікого, хто зможе його побити. Єдина проблема – його розміри. Але якщо він вийде завтра проти Руїса, то, впевнений, залишить його в дурнях. Але, можливо, деякі хлопці будуть занадто великими для нього. Я думаю, він залишить в дурнях й Уайлдера,

– сказав Белью.

Водночас, Тоні вважає, що в українця можуть виникнути проблеми проти Луїса Ортіса та Ентоні Джошуа.

Олександр Усик повинен дебютувати в новій ваговій категорії восени 2019 року. На цей момент українець ще не визначився із суперником.

У червні Усик був призначеним обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі має зустрітися з переможцем бою Ентоні Джошуа – Енді Руїс.

У поєдинку проти Руїса Джошуа чотири рази побував в нокдауні й рефері вирішив зупинити бій у сьомому раунді. Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі. Руїс же заволодів титулами WBO, WBA та IBF. Їх реванш відбудеться восени.

У свою чергу Уайлдер нещодавно успішно захистив звання чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Він очікувано нокаутував обов'язкового претендента Домініка Брізіла.