Битва абсолютних чемпіонів, – Джошуа хоче бій проти Усика

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Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа / RingSide24

Чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO в важкій вазі британець Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) один з наступних боїв планує провести проти українця Олександра Усика (16-0, 12 КО). При цьому це може бути чемпіонський бій для українця.

Однак перед боєм проти Усика, Джошуа планує провести як мінімум два бої. 1 червня він проведе перший бій в США – на арені Madison Square Garden зустрінеться з Джарреллом Міллером (23-0-1, 20 КО). Та після бою проти Міллера, Джошуа хоче провести бій проти Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО). Останній є чемпіоном світу за версією WBC у важкій вазі. Лише після перемоги над американцем, Джошуа буде абсолютним чемпіоном світу.

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"Все круто, адже я буду битися з Міллером, Уайлдер з Брізілом, Ф'юрі зі Шварцем, Усик з Такамом. Ділліан Уайт також проведе свій наступний бій. Суперважкий дивізіон ожив. Він переживає справжній бум. Буде круто, якщо потім я проведу бій з Уайлдером за звання абсолютного чемпіона світу. А потім я б міг зустрітися з Усиком. Вийшло б бій абсолютного чемпіона хевівейту проти абсолютного чемпіона крузервейту. Це було б просто неймовірно", – заявив Ентоні Джошуа.

Щодо боїв, про які згадує Джошуа, то 18 травня чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі американець Діонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) зустрінеться з обов'язковим претендентом Домініком Брізілом (20-1, 18 КО). 25 травня вже колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті українець Олександр Усик в Оксон-Хіллі дебютує в хевівейті в бою з камерунцем Карлосом Такамою (36-5-1, 28 КО). 15 червня у Лас-Вегасі британець Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) битиметься з боксером з Німеччини Томом Шварцом (24-0, 16 КО).

Що таке хевівейт та крузервейт? І хто такі абсолютні чемпіони світу?
Вагові категорії у боксі. вага кожного боксера не повинна перевищувати верхньої межі. Хевівейт (Heavyweight) – важка вагова категорія – понад 90,72 кілограма (200 фунтів). Крузервейт (Cruiserweight) – перша важка вага – до 90,72 кілограма.

Щоб стати абсолютним чемпіоном світу, треба володіти чемпіонським поясами у своїй ваговій категорії за версіями WBA, WBC, IBF та WBO. Такими поясами володів Олександр Усик у першій важккій вазі. Але після переходу у важку вагову категорію та відмови від захисту своїх титулів у крузервейті, він втратив титул абсолютного чемпіонат світу.

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Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
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