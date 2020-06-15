Український боксер важкої вагової категорії Сергій Радченко (7-6, 2 KO) розповів про нюанси спарингів в таборі Володимира Кличка.

Зокрема Радченко розповів про діалог через гугл-перекладач з Ентоні Джошуа і "рабських правилах Кличка". Слова боксера цитує Сhampion.com.ua.

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– Пане Сергію, під час підготовки до бою Володимира Кличка з Кубратом Пулєвим в 2014 році ви з Ентоні Джошуа були сусідами по номеру?

– Так, жили в одному номері з Джошуа. У мене були затримки з візою, приїхав тільки на другий тиждень спарингів. Поселили в номері з Ентоні. Зазвичай темношкірі, навіть ті, які були в тому ж таборі з Америки, галасливі хлопці. Ентоні ж – вихований, культурний хлопець. З огляду на, що на той момент він вже був олімпійським чемпіоном, боксером-професіоналом, скромний.

– Як спілкувалися з Ентоні? Знаю, що у вас тоді була не дуже гарна англійська…

– Коли хотіли поговорити про щось цікаве, включали ноутбук, Google-перекладач і друкували один одному текст.

– У 2012 році в німецьких ЗМІ вийшла стаття про рабські правила в тренувальному таборі Володимира Кличка. У чому вони полягали? Чи справді за запізнення на тренування був суворий штраф?

– Так, за запізнення належало 10 ударів батогом. Володимир нас шмагав батогом як рабів. І вранці, і ввечері. А якщо серйозно, рабських правил не було. Були звичайні правила, стандартна дисципліна. Коли підготовка такого рівня, до чемпіонських боїв – це нормально. За запізнення на тренування був штраф в межах 150 доларів.

– За одну хвилину запізнення?

– При мені не було такого, щоб хтось запізнився. У мене був момент, коли прийшов в зал із запізненням. Ми всією командою з ранку виходили на тренування, прийшли в зал, пішли в роздягальню. Хтось заходив прямо в зал. Біля рингу переодягалися. Хтось в роздягальню. Кому як зручно. Так вийшло, що ми пішли в роздягальню, заговорилися. Я запізнився на три або чотири хвилини. До мене підійшов асистент Володимира: "Ти чому запізнюєшся?". Відповів, що ми вже 20 хвилин в залі. Він: "Ні, ти зайди сюди, камера тебе побачить, а потім можеш в роздягальні хоч все тренування просидіти". Кажу: "Зрозумів, добре, вибачте". Тобто ніяких рабських покарань не було. І при мені все вчасно приходили, ніхто не порушував дисципліну.

Повернення Володимира Кличка на ринг