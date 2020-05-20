Бив у стегно: український баскетболіст зізнався, що хотів навмисне травмувати Кобі Браянта

В одному з матчів НБА український баскетболіст Кирило Фесенко намагався зламати легендарного Кобі Браянта.

Центровий "Дніпра" Кирило Фесенко під час інтерв’ю офіційному акаунту ФБУ в Instagram розповів багато цікавих деталей про свою кар’єру в НБА. Зокрема він пригадав гру з Кобі Браянтом, який загинув у авіакатастрофі.

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У тій грі, коли я бив, кусав і штовхав Кобі, я намагався навмисне йому забити м'яз. Я потрапив йому коліном в стегно – це травма, яка залишається з тобою надовго. "Лейкерс" взяли тайм-аут, Кобі похромал і я думав, що Кобі більше не вийде. А він повернувся, активізувався і відвантажив нам, по-моєму, 38 очок, витягнувши гру в поодинці.



Я вважаю, що Кобі – це кращий гравець, проти якого я коли-небудь грав. Так, я грав проти Леброна і вважаю, що Кобі краще його,

– сказав центровий "Дніпра".

Що відомо про кар'єру Фесенка в НБА?

Після кількох сезонів в Україні, Фесенко був обраний під 38 загальним номером на Драфті 2007 року командою "Філадельфія", яка його обміняла до "Юти Джаз". 15 серпня 2007 року він підписав трьохрічний контракт з джазменами. У 2010 році він відхилив пропозицію "Х'юстон Рокетс" і підписав новий контракт з "Джаз" на один рік. У 2011 році він став необмеженим вільним агентом.

30 листопада 2007 року Фесенко дебютував у НБА матчем проти "Лос-Анджелес Лейкерс", записавши до активу 6 очок, 7 підбирань і 1 результативну передачу.

В січні 2013 року Фесенко підписав контракт з БК "Донецьк". А вже в листопаді він перейшов до польського "Шльонска". Проте "Шльонск" він залишив, так і не зігравши жодного матчу.

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