"Бій із Ломаченком поб'є всі рекорди боксу": непереможний чемпіон про поєдинок із українцем
Боксер легкої ваги Джордж Камбосос вже думає за бій із легендарним українцем Василем Ломаченком. Австралійський легковаговик вважає себе найкращим у своїй країні.
Про можливий поєдинок повідомило видання The Age. Боксер хоче провести бій на рідній землі у Австралії.
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Гучні мрії боксера
Боксер вважається непереможним у Австралії. Камбосос мріє битися за всі пояси дивізіону.
За словами боксера, поєдинок із українцем може побити усі рекорди за цифрами у боксі. Боксер прогнозує 60 тисяч вболівальників на трибунах Marvel Stadium.
Коли я виграю в бою за звання претендента, то буду битися з переможцем бою Лопес – Ломаченко. Ми будемо воювати за всі пояси,
– заявив австралієць.
Відомий промоутер Боб Арум сказав, що він з радістю зробить бій Камбосос – Ломаченко в Австралії.
- З 2017 року володів титулом у легкій вазі IBF Pan Pacific.
- В останньому поєдинку суперником Джорджа Камбососа був Міккі Бей. Австралієць здобув перемогу роздільним рішенням суддів.
- У наступному бою на австралійця чекає валлієць Лі Селбі.