Бій із Ломаченком є поєдинком мрії – майбутній суперник українця
Чемпіон IBF Теофімо Лопес мріє провести бій проти українця Василя Ломаченка за всі чотири пояси. Також у задумах боксера поєдинки ще з двома потужними боксерами.
Про це Лопес розповів у своєму Instagram. За словами боксера, він мріє про три поєдинки у спортивній кар'єрі.
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Не обійшлось без українців
Перший омріяний бій із українцем Василем Ломаченком за всі чотири пояси. Наступним боєм виділив з американцем Девіном Хейні. Останній такий омріяний бій Лопеса має відбуватись у Маямі на Хард Рок Стедіум проти Хосе Раміреса.
Додамо. що бій із українцем повинен відбутися у вересні 2020 року.
Ломаченко – Лопес: головне
- Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO Ломаченком і володарем титулу IBF Лопесом мав відбутися 30 травня.
- Для поєдинку була зарезервована арена Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США).
- Та через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли. Нової дати бою поки нема.
- Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій може відбутися у серпні-вересні без глядачів.
- Раніше Арум пропонував варіант з організацією об'єднавчого бою в легкому дивізіоні на відкритій місцевості, але з глядачами.
Досягнення Василя Ломаченка
- На літніх Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році став першим, перемігши у фіналі представника Франції з рахунком 9:1. Міжнародна боксерська асоціація АІВА визнала Ломаченка найтехнічнішим боксером Олімпіади-2008 року та вручила йому Кубок Вела Баркера.
- На Олімпіаді-2012, яка відбувалась у Лондоні знову став чемпіоном. У фіналі переміг Хан Сун Чула з південної Кореї.
- Протягом 2012-2013 років був у складі боксерської команди "Українські отамани", що виступала в аматорській лізі World Series of Boxing. У складі команди Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.
- У другому бою професійної кар'єри Василь Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. У 2014 році на рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, завдаючи удари по печінці та нирках. За увесь поєдинок Салідо наніс близько 40 ударів нижче пояса, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.
- Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.