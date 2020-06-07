Чемпіон IBF Теофімо Лопес мріє провести бій проти українця Василя Ломаченка за всі чотири пояси. Також у задумах боксера поєдинки ще з двома потужними боксерами.

Про це Лопес розповів у своєму Instagram. За словами боксера, він мріє про три поєдинки у спортивній кар'єрі.

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Не обійшлось без українців

Перший омріяний бій із українцем Василем Ломаченком за всі чотири пояси. Наступним боєм виділив з американцем Девіном Хейні. Останній такий омріяний бій Лопеса має відбуватись у Маямі на Хард Рок Стедіум проти Хосе Раміреса.

Додамо. що бій із українцем повинен відбутися у вересні 2020 року.

Ломаченко – Лопес: головне

Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO Ломаченком і володарем титулу IBF Лопесом мав відбутися 30 травня.

Для поєдинку була зарезервована арена Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США).

Та через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли. Нової дати бою поки нема.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій може відбутися у серпні-вересні без глядачів.

Раніше Арум пропонував варіант з організацією об'єднавчого бою в легкому дивізіоні на відкритій місцевості, але з глядачами.

Досягнення Василя Ломаченка