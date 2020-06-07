Наступний бій Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса може відбутися з глядачами на трибунах. Поєдинок готова прийняти арена клубу Національної футбольної ліги (НФЛ).

Ломаченко і Лопес зустрінуться у вересні

Глава Top Rank Боб Арум розповів, що поєдинок між Ломаченком і Лопесом може пройти при 10 тисячах глядачах, інформує Sky Sports.

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"Великий бій, ми сподіваємося зробити його у вересні з обмеженою кількістю глядачів", – сказав Боб Арум.

Він додав, що наразі веде перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися бій.



Allegiant Stadium / Фото Sky Sports

Арена Allegiant Stadium вартістю 1,8 мільярда доларів вміщає 65 тисяч глядачів. Вона була відкрита у 2020 році.



Allegiant Stadium / Фото Sky Sports

Вони розмовляли з нами про те, щоб провести бій на їх стадіоні для 10 тисяч глядачів, розташованих по арені. Всі працюють, щоб це відбулося. Але ми не можемо нічого говорити напевно, поки не задовольнимо запити регулюючих органів,

– сказав Арум.

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