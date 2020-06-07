Український боксер Денис Берінчик не виключає можливості зустрітись в одному ринзі із Василем Ломаченком. Якщо вдасться просування вгору у таблиці, тоді саме Денис стане офіційним претендентом на бій.

Боксер розповів про майбутні плани у інтерв'ю для SportarenaTV.

Читайте також Боксер Берінчик назвав українців вівцями та неосвіченими громадянами – відео

Берінчик – Ломаченко

Берінчик зізнався наскільки реальні шанси на його бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка.

У боксерів одна вагова категорія. За словами Дениса, якщо йому вдасться вдало виступати та просуватись вгору у рейтингу, тоді він стане прямим претендентом на бій із Ломаченком.

Стану офіційним претендентом, тоді йому прийде лист або пропозиція з можливою датою нашого поєдинку,

– зазначив боксер.

Зараз ще зарано говорити про такий поєдинок між українцями. Для цього Берінчику потрібно близько 3-4 поєдинків та понад рік часу. Якщо Ломаченко стане абсолютним чемпіоном, тоді на це потрібно буде ще більше часу.

Досягнення Дениса Берінчика: головне

Берінчик – срібний призер Олімпійських ігор (2012).

Срібний призер чемпіонату світу (2011).

Бронзовий призер літньої Універсіади (2013).

Двічі ставав чемпіоном України (2013, 2014).

Заслужений майстер спорту України з боксу.

Денис Берінчик відомий своїми епатажними виходами на бій. У одному із поєдинків (з'явився в костюмі "Супермаріо", а перед цим боксер виїжджав до рингу на коні.

Досягнення Василя Ломаченка