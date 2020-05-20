Бій Усик – Грицай у Росії, дострокове завершення чемпіонату України: новини спорту 19 травня

У вівторок, 19 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Росія хоче організувати бій без правил Усик – Грицай

Несподіваний поворот набув інтернетний батл між Олександром Усиком і Богданом Грицаєм. Спортсменам готові організувати бій за правилами змішаних єдиноборств. У поєдинку зацікавлені російські та японські промоутери.

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Абсолютний чемпіон світу з боксу буде явним фаворитом у протистоянні з борцем. І такий бій в РФ може добре розкрутити пропагандистська машина. Грицай не поїде в Москву, але зустріч можна організувати в нейтральному Мінську. Успіх телетрансляції гарантований. І глядачів на трибунах буде повно. У Білорусі немає карантину.

Чемпіонат України з гандболу достроково завершений

Ще один вид спорту ми більше не побачимо в Україні у спортивному сезоні 2019/2020. Федерація гандболу країни вирішила завершити змагання достроково.

До моменту зупинки змагань було зіграно 16 поєдинків. Лідером турнірної таблиці на той момент був саме "Мотор", який набрав 32 очки і очолював турнірну таблицю. Чемпіоном визнали саме "Мотор". Це вже восьме чемпіонство поспіль для запорізького колективу.

Також наголошується, що матчі Кубка України з гандболу будуть дограні в серпні. В даний момент немає формату, за яким будуть проводити змагання. Також незабаром обіцяють уточнити, хто зайняв інші призові місця в Суперлізі.

Справа Павелка: Шевченко і Блохін звернулися до Разумкова

Головний тренер збірної України і ексфутболісти Олег Блохін та Ігор Бєланов звернулися до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Причиною звернення стала діяльність Тимчасової спеціальної слідчої комісії (ТСК) у справі глави Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

На фейсбук-сторінці Ігоря Бєланова з'явилося звернення до Разумкова. У ній мовиться, що проти УАФ понад два роки триває інформаційна війна.

Важливо ФІФА відкрила справу проти Павелка, – The Washington Post

Зазначається, що однією з тем для маніпуляцій стала державна програма з розвитку футбольної інфраструктури України.

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