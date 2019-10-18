Бий Бетербієва, як ти бив мене, – Усик звернувся до Гвоздика

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Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик
Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик / instagram.com/usykaa

Олександр Усик звернувся до Олександра Гвоздика перед поєдинком проти Артура Бетербієва. Гвоздик та Бетербієв зустрінуться у ніч на 19 жовтня у США.

Усик, який приїхав до Філадельфії підтримати Гвоздика, закликав Олександра сильно бити росіянина.

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Саша, приїхали тебе підтримати. Все, що є, будемо віддавати. А ти віддай все, що в тебе є, і порадуй нас. Бий його так, як ти мене бив, я тебе прошу. Це боляче,
сказав Усик.

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Бій відбудеться у ніч з 18 на 19 жовтня у Філадельфії (США). Початок поєдинку приблизно 05:30 за київським часом. Гвоздик є чемпіоном світу за версією WBC, а росіянин володіє титулом IBF. Боксери вже пройшли процедуру зважування й українець виявився важчим. Також Гвоздик вищий за свого суперника.


Гвоздик проти Бетербієва: порівняння (інфографіка 24 каналу)

Гвоздик і Бетербієв свого часу зустрічалися в аматорському боксі. Перемогу здобув росіянин, адже Олександр не зміг продовжити бій через крововилив з носа. Зате Бетербієв двічі програвав українцю Олександру Усику.

 

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Олександр Усик Спорт Бокс Гвоздик – Бетербієв Олександр Гвоздик
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