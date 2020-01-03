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Бій Дерев'янченка з Головкіним став найкращим у 2019 році за версією BoxingScene

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Бій Дерев'янченко – Головкін / DAZN

Поєдинок між українцем Сергієм Дерев'янченком проти Геннадія Головкіна за пояс IBF та IBO у середній вазі визнано найкращим у 2019 році на думку авторитетного порталу BoxingScene.

Експерти з BoxingScene відзначають особливу жорстокість, з якою боксери провели всі 12 раундів в бою за чемпіонський пояс 5 жовтня. Нагадаємо, тоді бій тривав усі 12 раундів, а Головкін переміг рішенням суддів.

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"Геннадій Головкін думав, що його чекає коротка легка ніч, коли він відправив Сергія Дерев’янченка на полотно вже через три хвилини після початку бою. Тоді Головкін не здогадувався, що збирається вступити у найжорсткіший бій своєї знаменитої кар'єри. Рішучий Дерев’янченко та прискіпливий Головкін провели наступні 11 раундів, пориваючи один одного в неймовірно жорстокому бойовому боксі, шанувальники боксу не скоро забудуть.

Практично кожного разу, коли Головкін пробивав Дерев’янченка караючим ударом, український андердог відстрілювався назад сильним пострілом. Обидва боксери демонстрували залізні підборіддя та стійкість, витримуючи незліченну кількість руйнівних ударів. Саме за це вони й отримали звання "Боротьба року 2019", – йдеться на сайті BoxingScene.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Сергій Дерев'янченко Дерев'янченко – Головкін
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