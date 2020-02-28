Бій Джошуа – Пулєв відбудеться 20 червня
-
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа проведе бій проти болгарського боксера Курбата Пулєва. Бій відбудеться в Лондоні 20 червня.
Інформацію про те, що сторони домовилися про бій, підтвердив промоутер Едді Хірн в коментарі BoxingScene.com.
Це цікаво: Як вперше програвали зірки боксу: топ-5 випадків від Мухаммеда Алі до Віталія Кличка
За його словами, бій Джошуа – Пулєв відбудеться в Лондоні на новому стадіоні "Тоттенхем" 20 червня.
- Це буде бій за чемпіонський пояс за версією IBF. Ним володіє Джошуа, а Пулєв є претендентом.
- Бій Джошуа з Пулєвим мав відбутися ще у жовтні 2017 року. Але болгарин за два тижні до бою отримав травму. Замість нього в ринг вийшов Карлос Такам і зазнав поразки технічним нокаутом в 10 раунді.
- Після Пулєва, Джошуа повинен провести захист титулу за версією WBO проти українця Олександра Усика. Однак цей бій відбудеться не раніше кінця 2020 року. Усик перед тим має провести бій проти Дерека Чісори.
- Курбат Пулєв зазнав єдиної поразки в професійній кар'єрі від Володимира Кличка в листопаді 2014 року.
- Промоутер Едді Хірн не проти провести бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф'юрі.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Шахтар" в 1/8 Ліги Європи, золото України на ЧЄ з біатлону – новини спорту 27 лютогосьогодні , 07:45
-
"Шахтар" у божевільному матчі з шістьма голами пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи – відео27 лютого , 23:53
-
Збірна України з біатлону перемогла на Чемпіонаті Європи у змішаній естафеті, випередивши росіян27 лютого , 18:03
Коментарі