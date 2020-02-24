Бій Ф'юрі – Джошуа за звання абсолютного чемпіона світу: ймовірність і скільки зароблять боксери

Після перемоги Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Уайлдером та завоювання ним чемпіонського поясу за версією WBC, британець може провести бій проти свого співвітчизника – Ентоні Джошуа. останній володіє чемпіонськими поясами за версіями WBA, WBO та IBF.

Організувати такий бій мріє промоутер Едді Хірн.

"Бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться. Я зроблю все, щоб його організувати. Всі хочуть побачити цей бій – Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі промоутери та вболівальники. Якщо для цього потрібно, щоб Джошуа переміг Пулєва, а Ф'юрі ще раз переміг Уайлдера, то так тому і бути. Ф'юрі поб'є Уайлдера, а Джошуа винесе Пулєва", – заявив Едді Хірн.

Тож якщо такий бій організують, то сумарний гонорар боксерів може становити понад 92 мільйони євро, переконані в The Sun.

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Однак на заваді цьому бою в найближчий час можуть стати декілька перепон.

У контракт бою між Ф'юрі та Уайлдером був пункт про можливий реванш. Уайлдер має 30 днів, щоб активувати цей пункт.

Навіть якщо Уайлдер не погодиться на бій, є ще Ділліант Вайт, який є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс за версією WBC.

Джошуа спочатку повинен провести захист титулу IBF проти болгарина Курбата Пулєва. Цей бій відбудеться десь влітку. Після того його ймовірний суперник – українець Олександр Усик. Він обов'язковий претендент на чемпіонський пояс WBO.

Тож якщо один з цих боїв не відбудеться, то чемпіонський пояс в боксера можуть відібрати. Тоді бій між Ф'юрі та Джошуа, якщо і організують, не буде за звання абсолютного чемпіона світу.

Хто такий абсолютний чемпіон світу з боксуЦе боксер, який одночасно володіє чотирма найпрестижнішими чемпіонськими поясами в одній ваговій категорії – WBC, WBO, WBA та IBF. У важкій вазі першим з них володіє Тайсон Ф'юрі, який виграв його в Деонтея Уайлдера. Трьома іншими володіє Ентоні Джошуа.

Також серед інших претендентів на бої проти Джошуа та Ф'юрі – Джарелл Міллер та Енді Руїс.

Тож якщо бій Ф'юрі – Джошуа таки відбудеться, то станеться це не швидше 2021 року.