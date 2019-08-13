Тайсон Ф'юрі офіційно проведе бій проти непереможного шведа
Британський боксер Тайсон Ф'юрі офіційно проведе наступний бій 14 вересня. Він битиметься з небитим шведським боксером Отто Валліним.
Лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Ф'юрі проведе бій проти 28-річного представника Швеції на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США).
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Офіційно про поєдинок у своєму Twitter повідомила промоутерська компанія Top Rank.
Для Ф'юрі це буде 30 бій на професійному ринзі. 28 поєдинків він виграв, один завершився внічию.
Шведський суперник Тайсона володіє титулом чемпіона Європейського союзу за версією EBU-EU, а також екс-чемпіон за версією WBA Continental (2017) у важкій вазі. Позиція у рейтингу BoxRec – 17 (березень 2019).
Нещодавно Тайсон Ф'юрі легко здолав Томаса Шварца. Рефері бою вже у другому раунді був змушений його зупинити.
Очікується, що після бою зі шведським боксером Тайсон повторно зустрінеться з американцем Деонтеєм Уайлдером. Перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию – незважаючи на те, що Тайсон Ф'юрі двічі побував в нокдауні.
Судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників. Тому пояс чемпіона WBC залишився у Деонтея.
Уайлдер, як і Ф'юрі, встиг провести один поєдинок. Він вдев'яте успішно захистив звання чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі, нокаутувавши обов'язкового претендента Домініка Брізіла.
Очікується, що проміжний бій проведе не тільки Тайсон. Уайлдер у листопаді зустрінеться з кубинцем Луїсом Ортісом. За словами Ф'юрі, він підписав з Уайлдером контракт на бій-реванш, який відбудеться 22-го лютого.