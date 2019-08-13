Тайсон Ф'юрі офіційно проведе бій проти непереможного шведа

Британський боксер Тайсон Ф'юрі офіційно проведе наступний бій 14 вересня. Він битиметься з небитим шведським боксером Отто Валліним.

Лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Ф'юрі проведе бій проти 28-річного представника Швеції на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США).

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Офіційно про поєдинок у своєму Twitter повідомила промоутерська компанія Top Rank.

It’s official: The Gypsy King is ready to take over the Las Vegas Strip once again on Saturday, Sept. 14.@Tyson_Fury’s lineal crown is on the line on @ESPN+, when he clashes with undefeated Otto Wallin in the first heavyweight headliner held at @TMobileArena. #FuryWallin pic.twitter.com/pOZAnWykPk — Top Rank Boxing (@trboxing) 13 августа 2019 г.

Для Ф'юрі це буде 30 бій на професійному ринзі. 28 поєдинків він виграв, один завершився внічию.

Шведський суперник Тайсона володіє титулом чемпіона Європейського союзу за версією EBU-EU, а також екс-чемпіон за версією WBA Continental (2017) у важкій вазі. Позиція у рейтингу BoxRec – 17 (березень 2019).

Нещодавно Тайсон Ф'юрі легко здолав Томаса Шварца. Рефері бою вже у другому раунді був змушений його зупинити.

Очікується, що після бою зі шведським боксером Тайсон повторно зустрінеться з американцем Деонтеєм Уайлдером. Перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию – незважаючи на те, що Тайсон Ф'юрі двічі побував в нокдауні.

Судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників. Тому пояс чемпіона WBC залишився у Деонтея.

Уайлдер, як і Ф'юрі, встиг провести один поєдинок. Він вдев'яте успішно захистив звання чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі, нокаутувавши обов'язкового претендента Домініка Брізіла.

Очікується, що проміжний бій проведе не тільки Тайсон. Уайлдер у листопаді зустрінеться з кубинцем Луїсом Ортісом. За словами Ф'юрі, він підписав з Уайлдером контракт на бій-реванш, який відбудеться 22-го лютого.