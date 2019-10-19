Бій Гвоздик – Бетербієв відвідали зірки боксу: фото

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Бій Гвоздик – Бетербієв відвідали зірки боксу: фото
Бій Гвоздик – Бетербієв відвідали зірки боксу: фото / boxingscene.com

Вечір боксу у Філадельфії (США), головною подією якого став об'єднавчий поєдинок між Артуром Бетербієвим та Олександром Гвоздиком, відвідало чимало відомих боксерів.

Бій з рингсайду переглянули чемпіон світу IBF у легкій вазі Річард Коммі, претендент на його титул Теофімо Лопес, ексчемпіони світу Тайсон Ф'юрі, Пол Маліньяджі.

Як це було: Гвоздик – Бетербієв: відео бою

Підтримати Олександра Гвоздика прийшли його земляки Олександр Усик, Василь Ломаченко та інші.

Бій Гвоздик – Бетербієв відвідали зірки боксу / Фото: boxingscene.com

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Український боксер перемагав росіянина по очках. Однак у десятому раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Поразка стала першою для Гвоздика у професійній кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. За поєдинок обидва боксери заробили по 1,5 мільйона доларів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв
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