Вечір боксу у Філадельфії (США), головною подією якого став об'єднавчий поєдинок між Артуром Бетербієвим та Олександром Гвоздиком, відвідало чимало відомих боксерів.

Бій з рингсайду переглянули чемпіон світу IBF у легкій вазі Річард Коммі, претендент на його титул Теофімо Лопес, ексчемпіони світу Тайсон Ф'юрі, Пол Маліньяджі.

Як це було: Гвоздик – Бетербієв: відео бою

Підтримати Олександра Гвоздика прийшли його земляки Олександр Усик, Василь Ломаченко та інші.

Бій Гвоздик – Бетербієв відвідали зірки боксу / Фото: boxingscene.com

Що відомо про бій Гвоздик – Бетербієв?Це був об'єднавчий поєдинок за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. Український боксер перемагав росіянина по очках. Однак у десятому раунді росіянин тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.



Поразка стала першою для Гвоздика у професійній кар'єрі. Бетербієв же виграв 15-й поспіль бій достроково. За поєдинок обидва боксери заробили по 1,5 мільйона доларів.