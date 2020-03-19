Бій Хабіб – Фергюсон офіційно перенесено

18 квітня у Брукліні (США) повинен був відбутися бійцівський турнірі UFC 249. Головною подією шоу мав стати бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона, проте, через пандемію коронавірусу поєдинок перенесли.

Про це повідомив офіційний сайт UFC. Організатори змагань вирішили не ризикувати здоров'ям спортсменів та вболівальників.

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Також офіційну заяву UFC опублікував у своєму твіттері.

Рішення було прийнято відповідно до вказівок Атлетичної комісії штату Нью-Йорк (NYSAC), а також відповідно до обмежень штату Нью-Йорк, що забороняють проведення великих громадських заходів,

– йдеться у заяві.

Бій між спортсменами зривався чотири рази. Попередній раз бій не відбувся у квітні 2018-го. Тоді Фергюсон знявся з поєдинку через травму.

Нурмагомедов жодного разу не поступався за правилами MMA. На його рахунку 28 перемог поспіль, 11 з них здобуті в UFC.

За цим показником Хабіб зрівнявся з Фергюсоном. Тоні – колишній володар тимчасового титулу в легкій вазі.

Раніше повідомлялось, що бій може відбутись, але в іншій країні.

Що таке UFC? Це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах. Чемпіонат UFC є найдавнішим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних єдиноборств в їх сучасному вигляді.

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