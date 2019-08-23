Бій Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор'є: росіянин заробить рекордний гонорар

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Хабіб Нурмагомедов
Хабіб Нурмагомедов

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов за бій проти Дастіна Пор'є отримає найбільший гонорар в кар'єрі.

Організатори UFC 242, де і відбудеться бій Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор'є, не називають гонорари бійців. Однак менеджер росіянина похвалився, що той заробить значно більше, аніж після бою з Конором МакГрегором.

Тоді гонорар Нурмагомедова за лише за бій проти МакГрегора склав близько 2 мільйонів доларів. Окремо бійці отримали й відсоток за платну трансляцію. Тож загалом він заробив близько 6,5 мільйонів доларів.

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Поєдинок Хабіб Нурмагомедов – Дастін Пор'є відбудеться 7 вересня в Абу-Дабі на UFC 242.

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Теги: Спорт MMA Змішані єдиноборства
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