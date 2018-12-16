Бій Ломаченка 12 квітня може не відбутись: відома причина

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Бій Василь Ломаченко - Річард Комі 12 квітня 2019
Василь Ломаченко / 24 канал

Василь Ломаченко може знову залишитись без суперника. Річард Комі травмував руку в бою за титул IBF.

12 квітня чемпіон світу за версіями WBA і WBO обіцяв повернутись в ринг і планував поповнити свою колекцію ще й паском IBF у легкій вазі.

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Власне, за підсумком суботнього вечора боксу 3 лютого вакантний титул завоював Річард Комі. Якому утім перемога над Ісою Чанієвим дісталась дорогою ціною. Ганець травмував руку і може не оговтатись до сутички із українцем.

коммі чанієв
Ганський боксер Коммі переміг росіянина Чанієва

річард коммі
Річард Комі

За таких обставин Ломаченко, як альтернативний варіант, може провести обов’язковий захист титулу WBA проти Ентоні Кролли. Однак переговори із британцем мають усі шанси зайти в глухий кут. На заваді поєдинку можуть стати підкилимні ігри промоутерів боксерів Боба Арума та Едді Хірна.

Відео: бій Ломаченка 12 квітня може не відбутись

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Теги: Новини України Спорт Василь Ломаченко Бокс
Джерело: 24 канал
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