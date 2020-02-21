Бій Ломаченка отримав особливу відзнаку WBC: відео
Бій Василя Ломаченка з британцем Люком Кемпбеллом отримав спеціальну нагороду від WBC. Поєдинок, в якому переміг Ломаченко і здобув титул WBC, визнано найбільш драматичним у 2019 році.
Бій Ломаченка і Кемпбелла відбувся 31 серпня 2019 року у Лондоні і тривав усі 12 раундів.
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Протягом поєдинку Ломаченко завдавав багато ударів по корпусу та обличчю суперника. Натомість Люк з перемінним успіхом "сидів" у глибокій обороні.
В 11-му раунді Ломаченко відправив суперника в нокдаун, але так і не довів бій до дострокової звитяги.
Натомість Ломаченко розгромив британця на суддівських записках: двічі по 119:109 й одного разу 118:110.
У тому поєдинку українець додав до чемпіонських титулів WBA і WBO пояс WBC. Згодом WBC зробила Василь "франчайзинговим" чемпіоном.
Ломаченко – Кемпбелла відео бою
Очікується, що наступний бій Ломаченко проведе у травні 2020 року проти Теофімо Лопеса.
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