24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Бій Ломаченка отримав особливу відзнаку WBC: відео

-
Василь Ломаченко / GETTY IMAGES

Бій Василя Ломаченка з британцем Люком Кемпбеллом отримав спеціальну нагороду від WBC. Поєдинок, в якому переміг Ломаченко і здобув титул WBC, визнано найбільш драматичним у 2019 році.

Бій Ломаченка і Кемпбелла відбувся 31 серпня 2019 року у Лондоні і тривав усі 12 раундів.

Дивіться також: Ломаченко – Лопес: українець ефектним відео підтвердив дату майбутнього бою

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The fight between Lomachenko and Campbell began with caution and prudent study from both. Campbell tried to set the tone, by connecting with some stiff solid punches. But Lomachenko did not allow him to dominate. While Lomachenko attacked with accurate blows to the body and head, Campbell tried to defend himself, sometimes with success, and other times…less so. In the second half of the fight, Lomachenko was near to knocking out Campbell, who survived thanks to his skills and resistance gleaned from solid physical preparation. The eleventh round had Campbell sagging as Lomanchenko buckled him with some massive body punches. Congratulations #lomachenkocampbell WBC Dramatic Fight of the Year! #WBC #bestofwbc19

Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

Протягом поєдинку Ломаченко завдавав багато ударів по корпусу та обличчю суперника. Натомість Люк з перемінним успіхом "сидів" у глибокій обороні.

В 11-му раунді Ломаченко відправив суперника в нокдаун, але так і не довів бій до дострокової звитяги.

Натомість Ломаченко розгромив британця на суддівських записках: двічі по 119:109 й одного разу 118:110.

У тому поєдинку українець додав до чемпіонських титулів WBA і WBO пояс WBC. Згодом WBC зробила Василь "франчайзинговим" чемпіоном.

Ломаченко – Кемпбелла відео бою

Очікується, що наступний бій Ломаченко проведе у травні 2020 року проти Теофімо Лопеса.

Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:03 У матчі НХЛ 165-сантиметровий хокеїст уклав на лід двометрового здорованя: відео бійки
Юрій Семенюк
сьогодні 12:40 Це виглядає божевіллям: Джокович запустив флешмоб із занурення в крижану воду – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 11:36 Нападник "Аяксу" ганебно познущався над суперником, який впав після підкату у матчі ЛЄ: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 10:35 Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: що очікувати від бою чемпіонів в хевівейті
Андрій Тудовші
сьогодні 08:16 Нічиї МЮ та "Севільї", перемоги "Інтера" і "Роми": відеоогляди матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук