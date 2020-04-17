Бій Ломаченка з Лопесом не відбудеться влітку: нова дата поєдинку
Поєдинок між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом не відбудеться у найближчі 5 місяців. Глава Top Rank Боб Арум, який організовує бій, дав невтішний прогноз щодо дати поєдинку.
Ютуб-канал FightHype.com опублікував відео заяви Арума. Промоутер сказав, що поєдинок, який був запланований на 30 травня, можливо, відбудеться восени.
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"Ми хотіли влаштувати бій Ломаченко – Лопес у кінці травня. Але, почалися ці речі з коронавірусом. Тепер, сподіваюся, що ми проведемо бій у вересні або жовтні", – заявив Арум.
Також Арум розповів, який сценарій поєдинку його влаштує. За словами промоутера, найгірший варіант, якщо Ломаченко здобуде легку перемогу, а найкращий – яскрава звитяга Лопеса.
Втім, Арум не береться прогнозувати, хто здобуде перемогу.
"Я бачу, що результат може бути в обидва боки. Але що я знаю? Ніхто не знає напевно. Ми знаємо сильні сторони Ломаченка, сильні сторони Лопеса. Зараз настав час їм проявити свої переваги в рингу", – резюмував промоутер.
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1 квіт 2020Лопес назвав нову дату бою з Ломаченком
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