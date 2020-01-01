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Бій Ломаченка з непереможним американцем може пройти в екзотичній країні

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Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 12 KO) може пройти в Саудівській Аравії.

Також на проведення чемпіонського поєдинку претендує Нью-Йорк, повідомляє Boxingscene.com.

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Ломаченко битиметься з Лопесом. Вважайте, угода закрита. Залишилося вирішити питання з місцем проведення бою. У нас є дві пропозиції з Нью-Йорка: Madison Square Garden і Barclays Center. Також ми отримали пропозицію з Саудівської Аравії. Бій пройде в квітні. У гіршому випадку, в травні, якщо ми проведемо поєдинок в Саудівській Аравії,
– заявив Арум.

Ломаченко провів останній бій в ніч на 1 вересня проти британця Люка Кемпбелла. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу українському чемпіону: 119:108, 119:108, 118:109.

Лопес провів останній поєдинок 14 грудня з Річардом Коммі (29-3, 26 KO). Американець нокаутував ганця в другому раунді і виграв титул чемпіона світу IBF у легкій вазі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Новини Спорту
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