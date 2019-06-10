Бій Ломаченка з непереможним американцем може відбутися вже в наступному році

Відомий промоутер Боб Арум заявив, що бій між чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василем Ломаченко та непереможним американцем Теофімо Лопесом може відбутися в 2020 році.

Лопес давно говорить про наміри битися з Ломаченком, проте українець хоче організувати бій тільки в тому випадку, якщо у американця буде чемпіонський пояс.

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Наразі Василь володіє поясами WBA і WBO, а незабаром буде битися з Люком Кемпбеллом за титул WBC.

Промоутер Боб Арум сподівається, що до 2020 року у Лопеса буде пояс IBF, і тоді можна буде організувати поєдинок.

Лопеса чекає бій проти японця Накатані, і в разі перемоги йому належить поєдинок з переможцем бою і володарем титулу IBF Ком – Бельтран. Ломаченко б'ється з Кемпбеллом за WBC, і будемо сподіватися, що в 2020 році Василь битиметься з Лопесом, а на кону будуть 4 пояса,

– зазначив Арум.

Зазначимо, що бій Ломаченка з британцем Люком Кемпбеллом за вакантний титул WBC відбудеться в кінці серпня в Лондоні. Українець вже почав підготовку до цього поєдинку.

Ломаченко в останньому бою нокаутом в четвертому раунді переміг Ентоні Кроллу і повторно захистив титул чемпіона світу за версією WBA, а також вперше захистив титул чемпіона за версією WBO.

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