Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться на знаменитій арені

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O2 Arena
O2 Arena / stubhub.co.uk

Поєдинок за чемпіонський пояс WBC в легкій вазі між Василем Ломаченком та Люком Кемпбеллом пройде в Лондоні. Промоутер британського суперника Ломаченка Едді Хірн назвав арену, де відбудеться двобій.

Едді Хірн планує найближчим часом зробити офіційну заяву щодо поєдинку Ломаченко – Кемпбелл.

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Промоутер вже підтвердив, що поєдинок відбудеться у столиці Англії Лондоні. Бій прийме O2 Arena, інформує vRINGe.

У середу, 26-го червня, Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно підтвердила проведення бою за титул чемпіона у легкій вазі між українцем Ломаченком та Кемпбеллом. Однак британець спростовує цю інформацію.

Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього. Ломаченко ж володіє поясами чемпіонів у легкій вазі за версіями WBA та WBO. Щоб стати абсолютним чемпіоном, йому треба здобути пояси WBC та IBF.

O2 Arena – багатофункціональна спортивно-розважальна споруда у Лондоні. Арена є мультифункціональною. Там проходять різні культурні та спортивні заходи.

На літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх Арена приймала змагання зі спортивної гімнастики, півфінали та фінали з баскетболу та баскетболу на інвалідних візках. З 2009 року на арені відбувається підсумковий тенісний турнір ATP.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл
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