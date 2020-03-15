Бій Ломаченко – Лопес перенесуть

Поєдинок українського боксера Василя Ломаченка проти американця Теофімо Лопеса можуть перенести. Причина – пандемія коронавірусу.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум розповів, що бій може бути перенесений через коронавірус. Слова промоутера передав журналіст Майк Коппінджер.

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Власники арени "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, де повинен відбутися бій, не готові провести подію без глядачів.

Арена "Медісон-сквер-гарден" збиралася дати велику гарантію, щоб роздобути цей бій. Якщо не буде глядачів, то ця пропозиція стане неактуальною. Ми нічого не можемо зробити. Хіба що пояснити ситуацію, що склалася бійцям,

– цитує Арума Коппінджер.

Бій Ломаченко – Лопес запланований на 30 травня.

Коронавірус у США

США запровадили 30-денне обмеження на в'їзд іноземних громадян з низки країн Європи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Кількість інфікованих коронавірусом у США перевищила 2,7 тисячі осіб. Жертвами коронавірусу в США стала 51 людина.

Через коронавірус у США скасовано престижний тенісний турнір серії ATP Masters 1000 і WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі та призупинено баскетбольні матчі НБА.

Також промоутерська компанія Top Rank проведе вечір боксу 17 березня без глядачів. У ринг вийдуть Майкл Конлан і Бельмар Пресіадо.

Без глядачів пройде турнір Bellator 241.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 канал

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