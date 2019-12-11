Бій між Усиком і Чісорою пройде на початку березня, – промоутер

Промоутер британського боксера Ентоні Джошуа і со-промоутер українця Олександра Усика Едді Хірн розповів про плани на майбутні бої своїх підопічних.

Свій наступний Усик проведе навесні 2020 року проти Дерека Чісори. Після цього поєдинку боксер битиметься з переможцем пари Джошуа – Пулєв.

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Бій між Усиком і Чісорою пройде, швидше за все, на початку березня 2020 року. Далі українець битиметься з переможцем поєдинку Джошуа – Пулєв,

– цитує слова Хірна ESPN.

Спорт24 писав, що Джошуа повернув собі чемпіонські титули після перемоги над Енді Руїсом в реванші (33-2, 22 КО). Британець переміг одноголосним рішенням суддів. Сам Ентоні Джошуа заявив, що для нього немає ніяких проблем провести бій з Усиком.

Першим претендентом на бій з Джошуа є 38-річний болгарин Кубрат Пулєв. Боксер є обов'язковим претендентом за версією IBF.

Непереможений Усик (17-0, 13 КО) в жовтні дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів.