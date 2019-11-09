Бій проти Усика буде хорошим поєдинком, – чемпіон світу Руїс

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Енді Руїс
Енді Руїс / news.sportbox.ru

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у суперважкій вазі Енді Руїс прокоментував дебют та перспективи Олександра Усика у хевівейті.

У першу чергу Руїс в інтерв'ю IFL TV висловився щодо потенційної зустрічі українця з Дереком Чісорою. Боксери можуть провести поєдинок у лютому 2020 року.

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Я думаю, це буде хороший бій. Йому все ще потрібно багато чого покращувати, виступаючи в супертяжах. Наш дивізіон сильно відрізняється від важкої ваги,
– вважає мексиканець.

Також Руїс оцінив останній бій Усика, в якому українець переміг Чазза Візерспуна. Бій завершився після 7-го раунду, адже Чазз не зміг продовжити бій. Енді заявив, що Усик добре виглядав у бою: "Він добре приймав удари", – сказав мексиканець.

Я вважаю Усика дуже хорошим бійцем, дуже вмілим бійцем. Він лівша, добре рухається по рингу. Бій з ним може бути складним для багатьох бійців. Мені здається, він обов'язковий претендент на титул WBO. Я нікого не боюся. Я тут, щоб битися з найкращими, тому що я бачу, що ми залишимося кращими. Бій проти Усика також буде хорошим поєдинком,
– резюмував Енді.

Свій наступний бій Енді Руїс проведе 7 грудня у Саудівській Аравії. У матчі-реванші мексиканець зустрінеться з Ентоні Джошуа.

Переможець бою, ймовірно, в наступному поєдинку зустрінеться з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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