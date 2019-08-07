Бій року: в п'ятницю стане відоме місце реваншу Джошуа – Руїс

Місце проведення реваншу між британцем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) і мексиканським чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїсом (33-1, 20 КО) стане відомо вже найближчим часом.

За інформацією World Boxing News, сторони зроблять офіційний анонс вже в п'ятницю, 9 серпня. Серед фаворитів – валлійський Кардіфф і Саудівська Аравія.

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Я не проти битися в США, але хотів би битися в Уельсі. Звичайно, Руїс хоче битися в Мексиці. Нехай ще рефері буде його дядько. Чому ні? І я все одно зумію перемогти. Але мені хочеться битися в Кардіффі, за підтримки 80 тисяч уболівальників,

– сказав Джошуа.

Однак, у Енді Руїса трохи інша думка з приводу місця проведення бою:

Він каже, що поб'є мене в будь-якому місці. Ну що ж, давайте тоді битися в Мексиці, в Тіхуані.

Варто зазначити, що Ентоні Джошуа на професійному ринзі провів 23 бої, у яких здобув 22 перемоги. Але всі вони були саме на території Великобританії.

Єдиної поразки британцю завдав саме Енді Руїс, відібравши у нього титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі. Цей бій відбувся у Нью-Йорку 1 червня 2019 року.