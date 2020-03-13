Бій українського боксера Дмитра Безуса скасований через коронавірус

Український боксер-важковаговик Дмитро Безус мав провести поєдинок в андеркарті фіналу Всесвітньої суперсерії боксу у важкій вазі. Суперником українця мав стати боксер із Греції.

Як повідомляє офіційний сайт стадіону на якому мали відбуватись поєдинки, усі бої скасовано через епідемію коронавірусу.

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Для українця Дмитра Безуса цей бій мав стати лише третім на професійному ринзі. Раніше він здобув дві перемоги, одну з яких – достроково. Бій український боксер повинен був провести проти представника Греції Маріоса Колліаса.

Цей бій мав відбутись на "Арені Рига" 21 березня та стати одним з боїв перед фіналом WBSS, в якому зійдуться Майріс Брієдіс та Юніел Дортікос.

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