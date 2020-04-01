24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Бій українця Постола за титули WBC і WBO знову перенесли

- Читать новость на русском
Віктор Постол / twitter.com/MayweatherPromo

Поєдинок українського боксера Віктора Постола проти Хосе Карлоса Раміреса вдруге перенесли через коронавірус. Бій боксерів за чемпіонські пояси WBC і WBO у першій напівсередній вазі мав відбутися 9 травня.

Промоутерська компанія Top Rank, яка організовує поєдинок, повідомила, що зустріч боксерів перенесено на невизначений термін.

Читайте також Офіційно: бій Усик – Чісора перенесено

Бій між Постолом та Раміресом перенесли вдруге. Вперше поєдинок між боксерами планували провести 1-го лютого у Китаї.

Однак саме у Китаї спалахнув коронавірус COVID-19 і проведення вечору боксу скасували. Згодом бій перенесли у США.

Що відомо про Раміреса? Чемпіон світу за версіями WBC і WBO. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв. Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.

Як Постол отримав право битися за титул

  • Віктор вже був чемпіоном світу за версією WBC у період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул у жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.
  • У наступному бою в липні Віктор програв титул американцеві Терренсу Кроуфорду.
  • 27 квітня 2019 року Постол переміг француза Мохамеда Мімуна у поєдинку за право битися з чемпіоном WBC.
  • Згодом організація зобов'язала Раміреса як чемпіона WBC провести захист титулу.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Коронавірус COVID-19 Віктор Постол Бокс
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:02 Головні новини 31 березня: карантин можуть продовжити, закон про ринок землі заблокували
Новини України 21732
сьогодні , 10:12 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 21890
сьогодні , 11:31 Зірковий футболіст "Баварії" потрапив у ДТП: фото
Футбол 338
сьогодні , 03:59 Посада керівника "Енергоатома" за 5 мільйонів: Лерос продовжив "зливи" про брата Єрмака
Новини України 24667
сьогодні , 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Лікування 49207
сьогодні , 10:58 Тенісист Джокович зіграв у теніс сковорідкою та переміг – кумедне відео
Теніс 113
сьогодні , 11:57 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Інші види спорту 2381
сьогодні , 11:52 "Viva Stalin": Усик потрапив у черговий скандал
Бокс 450
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:57 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Ігор Саджениця
сьогодні 09:43 Тенісистка Даяна Ястремська створила штаб для підтримки людей під час карантину
Софія Кулай
31 березня 21:47 Сенсаційний фіналіст Кубка України показав будівництво стадіону під час карантину: відео
Юрій Семенюк
31 березня 17:35 Вартість футболістів через коронавірус знизиться на 28%: дослідження CIES
Ігор Саджениця
31 березня 13:08 Коли вам говорять залишитися вдома – це означає залишатися вдома, – Володимир Кличко українцям
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук