Бій українця Постола за титули WBC і WBO знову перенесли
Поєдинок українського боксера Віктора Постола проти Хосе Карлоса Раміреса вдруге перенесли через коронавірус. Бій боксерів за чемпіонські пояси WBC і WBO у першій напівсередній вазі мав відбутися 9 травня.
Промоутерська компанія Top Rank, яка організовує поєдинок, повідомила, що зустріч боксерів перенесено на невизначений термін.
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Бій між Постолом та Раміресом перенесли вдруге. Вперше поєдинок між боксерами планували провести 1-го лютого у Китаї.
Однак саме у Китаї спалахнув коронавірус COVID-19 і проведення вечору боксу скасували. Згодом бій перенесли у США.
Що відомо про Раміреса? Чемпіон світу за версіями WBC і WBO. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв. Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.
Як Постол отримав право битися за титул
- Віктор вже був чемпіоном світу за версією WBC у період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул у жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.
- У наступному бою в липні Віктор програв титул американцеві Терренсу Кроуфорду.
- 27 квітня 2019 року Постол переміг француза Мохамеда Мімуна у поєдинку за право битися з чемпіоном WBC.
- Згодом організація зобов'язала Раміреса як чемпіона WBC провести захист титулу.
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