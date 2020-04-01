Бій українця Постола за титули WBC і WBO знову перенесли

Поєдинок українського боксера Віктора Постола проти Хосе Карлоса Раміреса вдруге перенесли через коронавірус. Бій боксерів за чемпіонські пояси WBC і WBO у першій напівсередній вазі мав відбутися 9 травня.

Промоутерська компанія Top Rank, яка організовує поєдинок, повідомила, що зустріч боксерів перенесено на невизначений термін.

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JUST ANNOUNCED: Due to the COVID-19 pandemic, the Super Lightweight title bout between unified WBC/WBO champ @RAMIREZBOXING and @IcemanPostol, scheduled for May 9, has been postponed. pic.twitter.com/zSSgpG90Fg — Top Rank Boxing (@trboxing) March 31, 2020

Бій між Постолом та Раміресом перенесли вдруге. Вперше поєдинок між боксерами планували провести 1-го лютого у Китаї.

Однак саме у Китаї спалахнув коронавірус COVID-19 і проведення вечору боксу скасували. Згодом бій перенесли у США.

Що відомо про Раміреса? Чемпіон світу за версіями WBC і WBO. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв. Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера. Це був третій захист титулів для американця й він переміг технічним нокаутом у 6 раунді.

Як Постол отримав право битися за титул

Віктор вже був чемпіоном світу за версією WBC у період 2015-16 років. У поєдинку за вакантний титул у жовтні 2015 року він переміг аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.

У наступному бою в липні Віктор програв титул американцеві Терренсу Кроуфорду.

27 квітня 2019 року Постол переміг француза Мохамеда Мімуна у поєдинку за право битися з чемпіоном WBC.

Згодом організація зобов'язала Раміреса як чемпіона WBC провести захист титулу.

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