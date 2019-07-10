Бій українця Богачука стане головною подією вечора боксу в Голлівуді

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Сергій Богачук
Сергій Богачук / Фото з відкритих джерел

Непереможений український боксер напівсередньої ваги Сергій Богачук (14-0, 14 КО) очолить кард вечора боксу Tom Loeffler's 360 Promotions в Голлівуді.

Українець зустрінеться 28 липня з 31-річним мексиканцем Фернандо Маріном (16-3-3, 12 КО).

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Марін займає 262-у позицію в рейтингу BoxRec серед боксерів своїй ваговій категорії. Мексиканець до 2016 року йшов без поразок, але потім нокаутом поступився Маурісіо Пінторі (21-3-1, 13 КО). В останньому бою Марін в березні нокаутував Девіда Очоа (1-2-1, 1 КО).

Сергій Богачук в останній раз виходив на ринг в кінці травня – в Голлівуді 24-річний боксер з Вінниці нокаутував Фредді Ернандеса (34-11, 22 КО).

Фернандо Марін на професійному рівні здобув 16 перемог при 3 нічиїх та 3 поразках. Богачук за свою кар'єру провів 14 боїв і всі виграв нокаутом.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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