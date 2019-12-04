Бій українця Бурсака з ексчемпіоном IBF не покажуть в Україні

Український боксер Максим Бурсак 7 грудня проведе бій проти колишнього чемпіона світу за версією IBF в середній вазі Давіда Лем'є. Поєдинок не покажуть на українському телебаченні.

Вся проблема в організації трансляції канадською стороною. Поєдинок у Канаді буде показаний по закритій системі платних трансляцій, повідомляє Luckypunchnet.

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Таким чином, 10-раундовий поєдинок у середній вазі в прямому ефірі буде доступний лише її абонентам.

Що відомо про Максима Бурсака?

Володар титулу IBF Youth (2008-2009), інтерконтинентальний чемпіон WBO (2010-2012), чемпіон WBA Continental у середній вазі. Поєдинок проти Лем'є стане для українця 35-м. 5 боїв Максим програв, а ще 2 завершилися внічию.

22 квітня 2017 року відбувся бій за титул чемпіона світу WBO в другій середній вазі проти Хільберто Раміреса. Під час бою Максим двічі був оштрафований зняттям балів. Бурсак програв одноголосним рішенням суддів: 120:106.

Хто такий Давід Лем'є?

30-річний канадський боксер, який на професійному ринзі провів 44 поєдинки (40 перемог, 4 поразки). Давід – колишній чемпіон світу за версією IBF у середній вазі.

17 жовтня 2015 року Давід в об'єднавчому бою зустрівся з Геннадієм Головкіним, який володів поясами WBA (Super), IBO, WBC. Бій зупинив рефері у восьмому раунді, а перемогу здобув Геннадій Головкін. В останньому поєдинку він переміг Гарі О'Саллівана.