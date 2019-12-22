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Бій українця Дерев'янченка претендує на звання найкращого за версією The Ring: відео

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Геннадій Головкін – Сергій Дерев'янченко / twitter.com/BTSportBoxing

Бій українського боксера Сергія Дерев'янченко проти казахстанця Геннадія Головкіна увійшов у номінацію найкращих поєдинків 2019 року за версією The Ring.

У ніч з 5 на 6 жовтня Головкін у Нью-Йорку переміг Дерев'янченка суперечливим рішенням суддів. Казахстанець завоював вакантні титули IBF та IBO в середній вазі.

Читайте також: Дерев’янченко у видовищному поєдинку програв Головкіну сумнівним рішенням суддів

Відео бою Дерев'янченко – Головкін

Крім поєдинку за участю Дерев'янченка, у список претендентів увійшли ще чотири бої: Наойя Іноуе – Ноніто Донейр, Менні Пак'яо – Кіт Турман, Еррол Спенс – Шон Портер та Джош Тейлор – Реджіс Прогрейс.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Сергій Дерев'янченко Дерев'янченко – Головкін
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