Бій Усик – Чісора хочуть провести в екзотичній країні

Промоутер Едді Хірн, який займається організацією найближчих великих боїв Олександр Усик – Дерек Чісора і Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв, не виключив, що ці події можуть бути перенесені з Великобританії.

За словами Хірна, бій Усика проти Чісори можуть перенести в Саудівську Аравію.

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"Не буде такого, що всі країни дозволять проводити у себе спортивні заходи з 1 липня. Десь це трапиться раніше, а десь трохи пізніше", – наводить слова Хірна Boxing Scene.

Саудівська Аравія – та країна, яка раніше інших може дозволити проведення масових заходів. Якщо у нас не вийде провести титульні бої в Великобританії, то потрібно розглянути альтернативні варіанти,

– сказав він.

Як відомо, Усик та Чісора мали зустрітися 23 травня у Лондоні (Англія) на арені O2. Поєдинок перенесено на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

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