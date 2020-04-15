Бій Усик – Чісора хочуть провести в екзотичній країні
Промоутер Едді Хірн, який займається організацією найближчих великих боїв Олександр Усик – Дерек Чісора і Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв, не виключив, що ці події можуть бути перенесені з Великобританії.
За словами Хірна, бій Усика проти Чісори можуть перенести в Саудівську Аравію.
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"Не буде такого, що всі країни дозволять проводити у себе спортивні заходи з 1 липня. Десь це трапиться раніше, а десь трохи пізніше", – наводить слова Хірна Boxing Scene.
Саудівська Аравія – та країна, яка раніше інших може дозволити проведення масових заходів. Якщо у нас не вийде провести титульні бої в Великобританії, то потрібно розглянути альтернативні варіанти,
– сказав він.
Як відомо, Усик та Чісора мали зустрітися 23 травня у Лондоні (Англія) на арені O2. Поєдинок перенесено на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
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