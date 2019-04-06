Бій Усик – Такам офіційно підтверджений: дата та місце

Офіційно підтверджено бій українця Олександра Усика (16-0, 12 KO) з французом камерунського походження Карлосом Такамою (36-5-1, 28 KO). Цей поєдинок стане дебютним для українського боксера в суперважкій вазі.

Поєдинок відбудеться 25 травня на арені MGM National Harbor в Оксон-Хіллі, повідомив промоутер українця Едді Хірн у своєму Twitter.

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У прямому ефірі поєдинок між Усиком і Такамом буде транслювати в США стрімінговий сервіс DAZN, а в Британії – канал Sky Sports. Продаж квитків розпочнеться наступної середи.

Welcome to the land of giants! Undisputed P4P king @usykaa will make his heavyweight debut against @carlos_takam May 25 @MGMNatlHarbor live on @DAZN_USA in the USA and @SkySportsBoxing in the UK Here we go!! Tickets on pre sale on Wednesday - General sale on Thursday! pic.twitter.com/jQBKlKxshz — Eddie Hearn (@EddieHearn) 5 апреля 2019 г.

Спорт 24 писав, що в андеркарті бою проведе поєдинок український боксер Олег Малиновський (23-0, 7 КО). Його суперник ще уточнюється.

19 березня Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО). Усик у своєму Instagram оголосив про рішення відмовитися від поясу WBA.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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