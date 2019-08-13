Бій Усик – Такам перебуває під загрозою зриву

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Олександр Усик – Карлос Такам
Олександр Усик – Карлос Такам / Фото з відкритих джерел

Суперник екс-чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing.

Співпраця камерунця з новим промоутером може зірвати поєдинок, повідомляє ESPN.

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Такам повинен був зустрітися з українцем 12 жовтня в Чикаго, проте співпраця з Джо Дегуардієй може змусити підшукувати для Усика нового суперника.

Як відомо, Олександр Усик вже розпочав в США підготовку до свого дебютного бою в суперважкій дивізіоні. Суперником Усика має стати Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бій з яким повинен був відбутися ще в травні.

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі
На початку травня Усик зазнав травми біцепса під час підготовки до дебютного в суперважкій вазі бою. Відтак, бій 25 травня з Карлосом Такамом не відбувся.

Після цього один з промоутерів Усика Олександр Красюк заявив, що в команді більше не розглядають Такама як кандидата на дебютний для українця бій у супертяжах.

Ситуацію начебто змінило те, що Олександр був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

Але співпромоутер Усика Едді Хірн з компанії Matchroom Boxing заявив, що Олександр перший бій у хевівейті проведе проти Такама, як і планувалося раніше.

Ясності щодо бою вимагав і сам Такам. За словами Карлоса, він все ще сподівається вийти в ринг з Усиком. Камерунець впевнений, що зможе перемогти українця.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Такам
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