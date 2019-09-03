Усик проти Спонга: букмекери назвали переможця

Олександр Усик, який практично цілий рік не боксував, повинен повернутися у ринг 12 жовтня. Саме на цей день призначений його дебютний бій у суперважкій вазі проти Тайрона Спонга. Букмекери вже назвали фаворита поєдинку.

Усик – Спонг: прогноз

10-го листопада 2018 року Олександр Усик провів свій поки крайній бій. У Великобританії українець нокаутував місцевого улюбленця Тоні Белью та захистив статус абсолютного чемпіона у важкій вазі. Після цього українець домовився про бій з камерунцем Карлосом Такамом на травень 2019-го року.

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У цьому поєдинку Олександр повинен був дебютувати в супертяжах. Та через травму Усика бій перенесли на жовтень. Згодом стало відомо, що Усик не битиметься з Такамом, оскільки в того змінився промоутер.

Поки Усик відпочивав нідерландець Спонг встиг провести два поєдинки. У грудні він здолав Італо Переа. А 31-го серпня Тайрон брутально нокаутував Джейсона Мінду. На професійному ринзі Спонг провів 14 бої і всі виграв.

Прогноз Фаворит Спорт

На папері очевидним фаворитом є саме Усик. Він колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі та краще медійно розкручений. Фахівці Фаворит Спорт оцінюють шанси Усика перемогти Спонга коефіцієнтом 1,01.

Спонг виглядає прохідним суперником для Усика, з яким Олександр перевірить свої шанси в суперважкій вазі перед іменитими суперниками. Зокрема, Усик призначений обов'язковим претендентом на пояс WBO, який розіграються Енді Руїс та Ентоні Джошуа.

Перемогу Спонга в поєдинку з Усиком букмекери оцінили коефіцієнтом 16. Ще менше шансів, на думку експертів, що бій завершиться нічиєю. На нічию в поєдинку коефіцієнт 34.

Прогноз Pari Match

Усик є фаворитом майбутнього поєдинку й на думку букмекерів Pari Match. Хоча для українця це й дебют у супертяжах, але на його перемогу дають коефіцієнт 1,01. Відтак, шансів у Спонга майже нема.

Перемогу нідерландця, який до цього займався іншими бойовими мистецтвами, оцінюють коефіцієнтом 19. Ні Усик, ні Спонг попередній свої поєдинки не зводили до нічиєї. Коефіцієнт на те, що цього разу нікому не вдасться здобути перемогу – 34.

1xbet

Фахівці 1xbet також називають Усика очевидним фаворитом поєдинку. На дебютну звитягу українця букмекери дають коефіцієнт 1,01. Ймовірність перемоги нідерландського боксера – 20. Нічия в поєдинку – 34.

Поєдинок Усик – Спонг відбудеться 12-го жовтня у Чикаго (США) на Wintrust Arena. Трансляцію поєдинку буде здійснювати платформа DAZN.