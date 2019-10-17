Бійка Павелка з братами Суркісами на НСК "Олімпійський": все що про це відомо

У понеділок, 14 жовтня, збірна України на переповненому НСК "Олімпійський" перемогла збірну Португалії. Ця перемога дозволила нашій збірній вийти на Євро-2020. Але виявилося, що на стадіон був не лише футбольний матч, але й бійка.

Через день після матчу видання prosports.kz опублікувало інформацію, що під час матчу сталася сутичка між президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком та власниками футбольного клубу "Динамо" братами Григорієм та Ігорем Суркісами. При цьому видання з Казахстану посилалося на слова голови профспілки українських футболістів Олега Печорного. За його словами, Павелко у нетверезому стані почав приставати до братів Суркісів, а також прем'єр-міністра України 90-х Валерія Пустовойтенка, та хотів вигнати їх з vip-ложі стадіону. Натомість отримав від них удар в обличчя. Після чого повернувся з кримінальним авторитетом "Наріком".

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Хто такий "Нарік"?Олександр Петровський, також відомий як Олександр Налекрешвілі. Тесть Андрія Павелка. Один з найбагатших людей Дніпра. Кримінальний авторитет, який тепер займається благодійністю, президент благодійного фонду "Солідарність".



Футбольна спільнота про нього дізналася, коли у 2018 році під час проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві возив по церквах Кубок турніру.



Широка громадськість про нього дізналася наприкінці 2018 року, коли Україна отримувала Томос. Він тоді був в офіційній делегації, яка відвідувала Стамбул. І навіть отримав відзнаку від президента Петра Порошенка.



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"Зупинити конфлікт змогла тільки поліція, але інформація дійшла до президента України Володимира Зеленського. Павелко довелося дзвонити йому, виправдовуватися і вибачатися", – заявив Олег Печорний.

Я всегда знал, что Украина- это страна отличных боксёров. И закулисные разборки на Олимпийском тому подтверждение? Кто-нибудь знает счёт? И в каком раунде кто кого нокаутировал?‍♂️‍♂️ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 17, 2019

Однак до певного часу це було лише словами Печорного. Сторони конфлікту, ясна річ. не коментували це. Однак Футбол 24 отримав коментар від Валентина Латипова, радника президента УАФ. За його словами, ніякої бійки не було. Хоча в Павелка і була розмова з Суркісами.

"14 жовтня – День захисника України. Тому ми в Українській асоціації футболу вирішили запросити в ложу для почесних гостей на матч із Португалією розширений склад військових, ветеранів бойових дій на Донбасі, наших співвітчизників, звільнених з російського полону. Багато з них, отримуючи запрошення, просили, щоб разом із ними в ложі не було одіозних політиків з проросійською позицією. Тому, коли хлопці побачили серед гостей Григорія Суркіса, до мене підійшли кілька осіб і попросили або пересадити їх в іншу ложу, або поговорити з Суркісом, щоб він пішов. Я передав це прохання президенту УАФ Андрію Павелку. Сам перебував у цій ложі до кінця матчу і ніяких інцидентів там не було", – розповів Валентин Латипов.

Варто зазначити, що журналіст Спорт24 бачив після матчу Україна – Португалія Андрія Павелка. Слідів удару на його обличчі не було.