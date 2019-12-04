Бійці ММА відправили один одного у подвійний нокдаун: видовищне відео

У Португалії на чемпіонаті змішаних єдиноборств бійці відправили один одного у подвійний нокдаун.

Уже в першому раунді 22-річний Едер Лопес та 31-річний Дієго Невеш почали із "важкої артилерії" і пішли в атаку один проти одного.

Де теми: Українець Роман Крикля ефектним нокаутом став чемпіоном з MMA: відео За мить після атаки ударом в голову обидва бійці опинилися на підлозі. Лопесу вдалося одразу піднятися, на відміну від свого суперника, який залишився лежати. Цим і закінчився бій.

Відео подвійного нокдауну: