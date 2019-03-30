БК "Черкаські мавпи" втримали перевагу на поєдинку чвертьфіналу Суперліги

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Баскетбольний клуб "Черкаські мавпи" не поспішають поступатися троном й обіграли "Запоріжжя".

Чинний чемпіон України БП "Черкаські мавпи" продовжує захищати свій титул.

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У другому поєдинку чвертьфіналу Суперліги примати вдома обіграли "Запоріжжя" та зрівняли рахунок у серії.

Черкаські мавпи
БП "Черкаські мавпи"

Вирішальною у матчі стала третя чверть. Її господарі виграли з різницею в 16 очок і втримали перевагу. У підсумку 101:91 та 1:1 у серії. Вирішальний матч першого квітня відбудеться у Запоріжжі. 

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Теги: Спорт Баскетбол БК Черкаські Мавпи
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