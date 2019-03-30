БК "Черкаські мавпи" втримали перевагу на поєдинку чвертьфіналу Суперліги
Баскетбольний клуб "Черкаські мавпи" не поспішають поступатися троном й обіграли "Запоріжжя".
Чинний чемпіон України БП "Черкаські мавпи" продовжує захищати свій титул.
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У другому поєдинку чвертьфіналу Суперліги примати вдома обіграли "Запоріжжя" та зрівняли рахунок у серії.
БП "Черкаські мавпи"
Вирішальною у матчі стала третя чверть. Її господарі виграли з різницею в 16 очок і втримали перевагу. У підсумку 101:91 та 1:1 у серії. Вирішальний матч першого квітня відбудеться у Запоріжжі.
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