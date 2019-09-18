Блискавка вдарила у футболістів прямо під час матчу на Ямайці: відео

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Блискавка на футбольному полі
Блискавка на футбольному полі / Фото з відкритих джерел

Під час матчу на Ямайці в ігрове поле вдарила блискавка. Кілька футболістів були доставлені в лікарню.

Інцидент стався під час матчу "Уолмер Бойс Скул" – "Ямайка Коледж", повідомляє The Sun.

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У кінцівці зустрічі гравці та вболівальники були засліплені яскравим спалахом. Футболісти, які перебували неподалік від місця удару блискавки, виявилися на газоні. Вони не змогли самостійно піднятися через травми і покинули поле на ношах. Після цього головний арбітр зустрічі прийняв рішення зупинити гру.

Пізніше за допомогою до лікарів звернулися й інші гравці, які перебували на полі. Постраждалі скаржилися на сильні болі в грудях. Електрокардіографія виявила порушення серцевого ритму.

 

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Теги: Спорт Футбол
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