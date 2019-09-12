Блохін емоційно відреагував на новину, що може очолити грецький ПАОК

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Олег Блохін
Олег Блохін / Фото з відкритих джерел

Легендарний футболіст та відомий український тренер Олег Блохін емоційно прокоментував чутки про ймовірність очолити грецький ПАОК.

Олег Блохін з гумором спростував оприлюднену в ЗМІ інформацію про зацікавленість у його послугах з боку грецького клубу.

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Кажуть, що я веду переговори із грецьким ПАОКом? Я поки нічого не знаю щодо цього. Журналісти, які написали про ПАОК, часом не повідомили, що я можу очолити Реал або Барселону? Дуже шкода.

Звичайно, вони брешуть. Я навіть не знаю, звідки взялася ця інформація. Сам прочитав, що можу очолити ПАОК, і стало смішно. Журналісти написали, що їм стало відомо з близьких джерел. А хто це близьке джерело – дружина або, можливо, діти? Але написали красиво. Пропозиції були, проте, зізнаюся чесно, не дуже. Вони мене не влаштували,
– розповів Блохін у коментарі Footboom.

До слова, останнім у тренерській кар’єрі Блохіна було київське "Динамо". Наразі він понад п’ять років залишається без тренерської роботи після звільнення в "Динамо" в квітні 2014 року.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Олег Блохін
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