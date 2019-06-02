Блохін на інвалідному візку відвідав фінал Ліги Європи: стала відома причина (відео)

Легендарний у колишньому футболіст київського "Динамо" Олег Блохін відвідав фінал Ліги Європи. На стадіоні у Баку він пересувався в інвалідному візку.

Як стало відомо Sport Arena, Олег Блохін недавно переніс операцію. У нього виникли проблеми зі спиною – було потрібно хірургічне втручання з приводу грижі. Операція пройшла успішно. Зараз в Олега Блохіна процес відновлення, а лікарі рекомендували дозувати навантаження при ходьбі.

Саме з цієї причини на фінальному матчі Ліги Європи в Баку, в якому "Челсі" розгромив "Арсенал", Блохін був в інвалідному кріслі.

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Відео Олега Блохіна в інвалідному візку