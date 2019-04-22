Блохін жорстко наїхав на Луческу за слова про Лобановського

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Олег Блохін
Олег Блохін / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер "Динамо" і збірної України Олег Блохін несхвально сприйняв висловлювання Мірчі Луческу про Валерія Лобановського.

Олег Блохін прокоментував висловлювання Мірчі Луческу про те, що Валерій Лобановський незаслужено займає 6 місце в списку найкращих тренерів в історії за версією France Football.

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"Я що, повинен Луческу обговорювати? Були Трапаттоні, Саккі, Капелло – дуже багато було тренерів, список можна складати і так, і так. Думаю, що на 6-му або 8-му місці в топ-списку Лобановський заслужив перебувати.

А на якому Луческу повинен бути? Нехай поставить собі пам'ятник і скаже: "Я такий Бог, виграв все і все добре", – сказав Блохін в інтерв'ю Вацко Light.

У березні Луческу зробив скандальну заяву про Валерія Лобановського. Він вважає, що домігся більшого, ніж Лобановський, який нічого не досяг за кордоном. Проти слів Луческу про Лобановського виступив володар Золотого м'яча-1986 Ігор Беланов.

До слова, Мірча Луческу 12 років був тренером донецького "Шахтаря" (з 2004 до 2016). За цей час "гірники" 8 разів вигравали чемпіонат України, а також Кубок УЄФА в сезоні 2008/09. У 2016 році він очолив російський "Зеніт", але пропрацював на цій посаді лише один сезон.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Динамо
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